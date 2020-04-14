Коронавирус в Пензе, новости на 14 апреля 2020 года: Иван Белозерцев и Владыка Серафим обсудили празднование Пасхи в условиях пандемии

Вчера заместитель министра здравоохранения области Оксана Чижова проинформировала губернатора Ивана Белозерцева, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе снизилась на 40 процентов. Специалист связала эту тенденцию с введенным в регионе режимом самоизоляции. Однако его соблюдают не все граждане, и особое опасение вызывает приближающийся церковный праздник – Пасха.

О том, как можно минимизировать риски, глава региона обсудил с митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом. По словам Владыки, сейчас важно проявить христианскую любовь друг к другу и остаться дома.

- Нам кажется, что вирус невозможно подхватить в храме, но это не так, - отметил митрополит. – Поэтому прошу всех верующих отпраздновать Пасху дома.

Иван Белозерцев подчеркнул, что современные технологии позволяют верующим в режиме онлайн смотреть трансляции богослужений, находясь дома. Владыка также сообщил о выездах священнослужителей на предприятия, производящие куличи и творог с тем, чтобы произвести их освящение. Таким образом, в магазинах люди смогут приобретать продукцию, которую не нужно будет нести в храмы для обряда.

Напоминаем вам, что на данный момент в Пензенской области 84 заболевших коронавирусом. Еще 160 человек находятся под подозрением.