Коронавирус в Пензе, новости на 13 апреля 2020 года: новые случаи заболевания не выявлялись уже два дня

По данным оперативного штаба, в минувшие выходные, 11 и 12 апреля в Пензе и области не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания коронавирусом. Количество пациентов с подтвержденным Covid-19 – 67 человек.

Граждан просят не забывать о мерах предосторожности. Специалисты Пензенского областного центра медицинской профилактики разработали рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции для лиц старше 60 лет – поскольку они находятся в группе особого риска.

Их просят максимально ограничить посещение общественных мест. Если выход из дома необходим, нужно защищать органы дыхания маской и соблюдать дистанцию не менее двух метров от остальных людей.

Пожилые граждане должны часто мыть руки с мылом, особенно после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи.

Рекомендуется соблюдать «кашлевую» гигиену: при кашле и чихании прикрывайте рот и нос одноразовыми салфетками и выбрасывайте их сразу после использования.

При плохом самочувствии не нужно ходить в поликлинику – вызывайте врача на дом.

Несмотря на ограничения в период самоизоляции, следует поддерживать необходимый уровень физической активности.

Кроме того, необходимо уделять большое внимание рациональному питанию и соблюдению питьевого режима.