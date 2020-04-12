2020-04-12T00:35:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе, последние новости на 12 апреля 2020 года: городская поликлиника получила два спецавтомобиля

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Пензе на 12 апреля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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По информации оперативного штаба, за последние сутки новых заболевших в Пензе и области зафиксировано не было. Количество пациентов с подтвержденным коронавирусом- 67.

ГБУЗ «Городская поликлиника» получила два новых спецавтомобиля для выезда врачей к пациентам. Парк учреждения пополнился благодаря региональному отделению партии «Единая Россия».

- Сейчас, в период пандемии, наши медики гораздо чаще ездят к пациентам на дом, ведь мы призываем людей отказаться от походов в поликлинику, - отметил главный врач учреждения Владимир Марков. – В любом учреждении есть несколько бригад, и для каждой нужна отдельная машина. Новые автомобили будут кстати.

Сейчас в автопарке городской поликлиники 32 машины. Новый транспорт был сразу пущен в работу – ведь пациенты ждут врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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