2020-04-11T13:57:34+03:00
Общество

Православные добровольцы шьют маски для прихожан и волонтеров

С призывом к православным оставаться дома и совершать молитвы, не выходя на улицу, обратился Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим
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Фото: Пресс-служба Пензенской епархииФото: Пресс-служба Пензенской епархии
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Представители молодежных объединений храмов святого благоверного князя Димитрия Донского, святителя Николая Чудотворца в микрорайоне Ахуны, святой мученицы Татианы при ПГУАС и волонтеры храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских города Пензы уже бесплатно обеспечили многоразовыми масками несколько сотен своих прихожан и добровольцев, оказывающих помощь пожилым людям.

Напомним, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и введенным режимом самоизоляции молодежные объединения ряда городских храмов занимаются доставкой продуктов питания, оплатой услуг ЖКХ и покупкой лекарств пожилым и малоподвижным гражданам, а также людям с ослабленным здоровьем, которым крайне не желательно в это время самим выходить на улицу.

С призывом к православным оставаться дома и совершать молитвы, не выходя на улицу, обратился Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим

Обращение к прихожанам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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