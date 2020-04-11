В соответствии с федеральным законом «О полиции» сотрудники органов внутренних дел обеспечивают охрану общественного порядка во время эпидемий, в том числе при проведении карантинных мероприятий, а также оказывают содействие государственным и муниципальным органам власти при реализации ими своих функций в данной сфере.

В настоящее время в Пензенской области сотрудники полиции обеспечивают контроль за соблюдением карантинных мероприятий гражданами: прибывшими из-за границы, контактировавшими с теми, кто заболел коронавирусной инфекцией. Также полицейские ежедневно проводят профилактическую работу с гражданами на улицах, во дворах многоквартирных домов и других общественных местах. Особое внимание они уделяют людям старшего возраста, а также группам людей и подросткам.

Как же охраняются дома, где проживали заболевшие коронавирусом?

По предписаниям Роспотребнадзора, полицейские обеспечивают охрану общественного порядка при проведении карантинных мероприятий возле жилых домов, в которых проживали заболевшие коронавирусом.

По мере истечения срока изоляции посты полиции снимаются. В настоящее время дома, у жильцов которых была выявлена новая инфекция, включены в маршруты патрулирования пеших нарядов ППС и патрульных автомобилей.

ФОТО: Пресс-служба УМВД по Пензенской области

При выявлении вне места жительства граждан, которые в соответствии с предписаниями санитарного врача обязаны находиться в изоляции, к ним принимают меры административного воздействия. Сотрудники полиции уже составили ряд протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

В Пензенской области продолжает действовать режим повышенной готовности.

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