Работать с соблюдением жестких мер безопасности

На возведении здания пензенского цирка сейчас трудится порядка 90 человек. Ведутся монолитные работы по плитам перекрытия, кирпичная кладка перегородок, усиление колонн. В ближайшие месяцы количество работников на объекте вырастет до 200 человек. Подрядчик сообщил, что в мае планирует выйти на масштабные отделочные работы по трем блокам объекта.

«Средства выделены, объемы работ значительные, - подчеркнул Иван Белозерцев. – Темпы работ нужно наращивать».

Он также акцентировал внимание на соблюдении необходимых мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области. «Задача работодателей обеспечить людей масками, средствами защиты и дезинфекции, всех проинструктировать, контролировать температуру».

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы

В этот же день губернатор побывал и на других объектах: реконструкции Бакунинского моста, строительстве автомобильной дороги, соединяющей улицу Зеленодольскую с трассой «Тамбов-Пенза».

«За последние три года мы трижды входили в число лидеров среди субъектов РФ по программе «Безопасные и качественные дороги», пензенский регион на хорошем счету, будем продолжать держать взятые темпы», - констатировал Иван Белозерцев.