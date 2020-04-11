2020-04-11T12:09:25+03:00
Недвижимость

Работать с соблюдением жестких мер безопасности

В пятницу, 10 апреля, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил строительные объекты Пензы
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

На возведении здания пензенского цирка сейчас трудится порядка 90 человек. Ведутся монолитные работы по плитам перекрытия, кирпичная кладка перегородок, усиление колонн. В ближайшие месяцы количество работников на объекте вырастет до 200 человек. Подрядчик сообщил, что в мае планирует выйти на масштабные отделочные работы по трем блокам объекта.

«Средства выделены, объемы работ значительные, - подчеркнул Иван Белозерцев. – Темпы работ нужно наращивать».

Он также акцентировал внимание на соблюдении необходимых мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области. «Задача работодателей обеспечить людей масками, средствами защиты и дезинфекции, всех проинструктировать, контролировать температуру».

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы

В этот же день губернатор побывал и на других объектах: реконструкции Бакунинского моста, строительстве автомобильной дороги, соединяющей улицу Зеленодольскую с трассой «Тамбов-Пенза».

«За последние три года мы трижды входили в число лидеров среди субъектов РФ по программе «Безопасные и качественные дороги», пензенский регион на хорошем счету, будем продолжать держать взятые темпы», - констатировал Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Проблемные дома в Пензе будут достроены
Губернатор Иван Белозерцев 18 сентября провел совещание с подрядчиками по достройке домов компаний «Пензастрой» и «ДекорТрейд», с участием представителей исполнительных органов госвласти, председателей двух ЖСК:«Маяковский» и «Единый»
Новости 24
Прихожан Пензенской области призывают к домашней молитве
Полицейские разыскали угнанный мотоцикл и вернули владельцу
Важны меры предосторожности и во время Пасхальных торжеств
Число заболевших коронавирусом в Мордовии увеличилось до 19
Поджигатель объяснил, что ему нравится наблюдать за огнём
В Пензенской области повысилась активность клещей
Для студентов ПГУ, выехавших на время пандемии из общежитий, временно отменят плату за проживание и коммуналку
С начала апреля предприятия Пензенской области сшили около 250 тысяч масок
Волшебные лампы «ОБРИОН-РЭТ»
Лучшим юным журналистом Пензенской области стала Александра Покидышева из школы № 12
Пензенцы смогут задать вопросы семейному терапевту
ВТБ начинает кредитовать аграриев по новой госпрограмме
Пасхальные службы в Саранске в период коронавируса: жителей просят остаться дома
Как обезопасить детей на период самоизоляции
Мужчина уговорил сожительницу взять вину на себя
ООО «ТНС энерго Пенза» информирует бизнес-клиентов о переходе на дистанционную форму взаимодействия
Пензенцы смогут дистанционно стать клиентами ВТБ
Около 18 тысяч школьников Пензенской области получат сухие пайки
Завтра в Мордовии ожидается сильный ветер
Страсть к негласному подсматриванию привела на скамью подсудимых
Проснувшись в кафе, полуголый пьяный мужчина ударил полицейского
Более 1,5 млн клиентов ВТБ получили отсрочку платежа по кредитным картам