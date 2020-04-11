2020-04-11T00:01:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе, последние новости на 11 апреля 2020 года: беременных жительниц консультируют по телефону

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензе на 11 апреля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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По данным оперативного штаба, на сегодня в Пензенской области зафиксировано 67 заболевших коронавирусом. В числе пациентов - девятилетний ребенок. Состояние всех больных оценивается как удовлетворительное.

Вчера сотрудники медицинских консультаций области получили поручении обзвонить всех беременных женщин в регионе и всегда находиться с ними на связи. Как отмечают в пресс-службе министерства здравоохранения региона, таким образом планируется минимизировать посещения медучреждений беременными. Анализы можно передать в больницу, попросив родных. Что касается плановых осмотров, то если самочувствие хорошее, то лучше свой визит также повременить.

КСТАТИ

В Пензенской области продолжается дезинфекция подъездов. С начала месяца на «горячую линию» Госжилстройтехинспекции региона поступило более 769 обращений от граждан, в чьих домах не проводилась или проводилась некачественно обработка.

Звонки принимаются по телефонам (8412) 94-14-30; (8412) 94-13-91 с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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