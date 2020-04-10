Низкий поклон медикам Пензенской области

Сегодня, 10 апреля, нашему корреспонденту удалось дозвониться до Министра здравоохранения Пензенской области А. В. Никишина и задать ему несколько вопросов.

- Александр Викторович, во-первых, хотелось бы поблагодарить и вас и весь медицинский персонал области за ваш труд.

- Спасибо!

- Появилась тревожная весть о здоровье самих медиков?

- Предварительные тесты на коронавирус у некоторых из них дали положительный результат. Они изолированы и взяты под наблюдение.

Принято решение о прохождении контрольного тестирования всеми медицинскими работниками, контактирующими с заболевшими, или находящимися на карантине. Тесты будут проводиться каждые 7 дней.

Кроме того, доктора, медперсонал в возрасте 65 лет и старше, а также беременные будут переведены на лечение иных больных. Мы должны максимально оберегать наших коллег, относящихся к категории особого риска.

- А что можно сказать о заболевших, как их самочувствие на сегодня, 10 апреля?

- Состояние больных удовлетворительное, стабильное. Трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких уже более недели. Это люди пожилого и очень пожилого возраста. Мы видим, что у каждого из них есть хронические и сопутствующие заболевания. Лечим и от них тоже.

На утро 10 апреля количество пациентов с коронавирусом в Пензенской области увеличилось до 67. Все заболевшие уже были ранее госпитализированы.

- Можете сделать прогноз о дальнейшем ходе развития событий с динамикой заболеваемости коронавирусом в Пензенской области?

- Нам надо набраться терпения на ближайшие две недели, и посмотреть, как будет развиваться заболеваемость. Чтобы не допустить пиков. Анализ ситуации, мировой опыт говорят о том, что самоизоляции - самое эффективное средство. Особенно это относится к лицам старше 65 лет - не выходить, не контактировать, предельно минимизировать общение.

- Александр Викторович, спасибо, что ответили на вопросы. Если есть такая возможность, передайте от «Комсомольской правды», наших читателей низкий поклон всем без исключения медикам.

- Да, на сегодняшней планерке передам всем привет и от сотрудников и от читателей «Комсомолки». Спасибо за слова благодарности.