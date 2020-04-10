2020-04-09T23:40:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе, последние новости на 10 апреля 2020 года: волонтеры будут ездить в общественном транспорте бесплатно

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Пензе на 10 апреля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Артем КИЛЬКИН
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Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки новых случаев заражения в регионе зафиксировано не было. Количество больных коронавирусом в Пензенской области на данный момент составляет 52 человека.

В городе по-прежнему продолжают работать волонтеры, которые оказывают помощь пенсионерам, инвалидам и гражданам, соблюдающим режим самоизоляции. Чтобы подержать их деятельность, губернатор Иван Белозерцев выступил с инициативой обеспечить добровольцам бесплатный проезд в общественном транспорте. Транспортные компании поддержали это предложение.

- Пензенские предприниматели обеспечивают волонтеров средствами защиты, организуют для них горячее питание, - подчеркнула депутат Законодательного Собрания Пензенской области, координатор волонтерского штаба Яна Куприна. – Транспортные расходы волонтеров, передвигающихся на личном автотранспорте, компенсируются из фонда «Единой России». И мы очень благодарны тому, что и транспортные компании областного центра проявили социальную ответственность и совместно с администрацией города нашли возможность организовать бесплатный проезд для волонтеров. Отмечу, что правом бесплатного проезда волонтеры пользуются не только в автобусах и троллейбусах, но и в маршрутках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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