Оценен вклад Пензы в Победу

В адрес губернатора Ивана Белозерцева, который поддержал вышеуказанную инициативу представителей общественных и ветеранских организаций, поступило соответствующее экспертное заключение Российской академии наук.

Напомним, что от лица главы региона в отделение историко-филологических наук РАН были направлены материалы, свидетельствующие о том, что в годы Великой Отечественной войны Пенза внесла большой вклад в Победу над немецко-фашистскими захватчиками.

Силами жителей города, проявившими массовый трудовой героизм и самоотверженность, был создан целый ряд предприятий, позволивших наладить бесперебойный выпуск оборонной продукции для нужд фронта. В 1941-1942 годах в Пензенскую область было эвакуировано 65 промышленных предприятий, в том числе 13 машиностроительных заводов, прибывших из Москвы, Ленинграда, Орла, Курска, Калинина, а также с Украины и Белоруссии.

Производства были размещены в Пензе и ряде других населённых пунктов области - Кузнецке, Нижнем Ломове, Никольске, Каменке, Грабово, Бессоновке. На их базе возникли новые заводы, где производились установки реактивных миномётов, различные виды боеприпасов - снаряды, мины, авиабомбы, а кроме того, запасные части к самолётам.

Каждая четвёртая мина, авиабомба, а также артиллерийский снаряд, изготовленные в годы Великой Отечественной войны, были оснащены пиротехническими изделиями пензенского велосипедного завода имени М.В. Фрунзе. Помимо этого, предприятия города изготавливали шинели и ватники, папиросную и картографическую бумагу, спирт для медицинских учреждений и лыжи для бойцов.

«В экспертном заключении Российской академии наук сказано, что направленные регионом материалы свидетельствуют о большом вкладе Пензы и её жителей в дело укрепления оборонной мощи страны в годы Великой Отечественной войны, в Победу СССР над фашизмом», - пояснил глава Пензенской области