2020-04-09T12:52:14+03:00
Происшествия

От горящей травы огонь перебрасывается на дачные дома

За три дня с 6 по 8 апреля только в Саранске выдано 187 предписаний за нарушения пожарной безопасности
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике МордовияФото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия
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На заседании оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории городского округа Саранск 7 апреля были обсуждены меры по соблюдению требований пожарной безопасности.

В нерабочий период, не соблюдая самоизоляцию, горожане все чаще проводят время на природе, разводят костры. Зафиксированы случаи намеренного поджога сухой травы.

За три дня, с 6 по 8 апреля, административно-техническая инспекция Администрации городского округа Саранск уже выдала 187 предписаний владельцам домов на улицах Московской, Пугачева, Короленко, Кузбасской.

За нарушения предусмотрена административная ответственность: штрафы - на граждан до четырех тысяч рублей, на должностных лиц - до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - до четырехсот тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия

По информации Главного управления МЧС РФ по Республике Мордовия, всего с начала года на территории региона зафиксировано 483 случая возгорания сухой растительности. Общая площадь горения составила более 370 гектаров. И только за один день 8 апреля, из-за возгорания сухой травы, пострадали нежилые строения в городском округе Саранск, сгорели дачные дома в селе Вертлим Старошайговского района, в селе Ямщина Инсарского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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