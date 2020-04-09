«Сегодня в ходе всероссийского совещания в режиме видеоконференцсвязи Владимир Владимирович Путин озвучил задачи, которые нам необходимо, взаимодействуя с федеральным правительством, решить в кратчайшие сроки. Главное сегодня, как отметил Президент России, - это борьба с распространением эпидемии коронавируса, защита здоровья, жизни и безопасности граждан. Но не менее значимо обеспечение устойчивости экономики, сохранение занятости и доходов людей», - отметил глава региона, обращаясь к участникам совещания.

Он напомнил, что по решению Президента введены доплаты для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, - 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала - фельдшеров, медсестёр - доплата составит 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала - 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин – 25 тысяч рублей в месяц.

За борьбу с коронавирусом медикам Пензенской области доплатят уже в апреле. "Регион уже получил часть средств в размере 47,9 миллионов рублей на эти выплаты. Поручаю вице-губернатору Ларисе Рябихиной оперативно подготовить все нормативные документы, чтобы эти средства были направлены в лечебные учреждения и медицинские работники могли уже в апреле их получить", - сказал губернатор.

Кроме того, Иван Белозерцев поручил, перенести с июля на июнь сроки выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно. Поставлена задача расширить категории семей, которые потенциально будут иметь право на получение данного пособия, исходя из новых обозначенных Президентом условий. В кратчайшие сроки после внесения изменений в действующее законодательство РФ предстоит подготовить региональные нормативные акты, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

Помощь должна быть оказана жителям области, потерявшим работу после 1 марта 2020 года. Поручено проработать вопрос оформления пособий данной категории граждан дистанционно и в максимально сжатые сроки. Это также касается работы по введению дополнительных выплат семьям с детьми, где родители стали безработными, - обозначил губернатор.