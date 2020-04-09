2020-04-08T23:48:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе, последние новости на 9 апреля 2020 года: на карантине находятся более четырех тысяч человек

Публикуем самые последние новости о коронавирусе в Пензе на 9 апреля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По информации оперативного штаба, на данный момент в Пензенской области было зарегистрировано 52 пациента с коронавирусом. Большинство заболевших – жители Пензы.

Накануне губернатор Иван Белозерцев провел прямой эфир в своем Instagram, в ходе которого ответил на вопросы горожан.

- Сейчас на карантине в регионе находятся свыше четырех тысяч человек, которые каким-либо образом контактировали с больными или приехали из-за рубежа, - отметил губернатор. – Мы через участковых врачей отслеживаем ситуацию по каждому гражданину, по состоянию его здоровья. Главным врачам больниц, в том числе и в районах Пензенской области, дано поручение внимательно отслеживать ситуацию и при малейшем подозрении на коронавирусную инфекцию везти людей в Пензу.

Также в ходе прямого эфира глава региона и представители оперативного штаба ответили на вопросы о росте цен, возможности отмены платы за услуги ЖКХ и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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