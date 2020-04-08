2020-04-08T14:26:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии: подтверждено семь новых случаев заболевания

Сегодня в Пресс-центре РМ состоялась пресс-конференция, посвященная эпидемиологической обстановке в регионе
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Как сообщила заместитель Председателя Правительства республики Галина Лотванова, по состоянию на 8 апреля всего в Мордовии было выявлено 13 случаев COVID-19. Три человека полностью выздоровели.

Участники совещания рассказали, что не так давно один местный житель ездил в Москву на личном автомобиле. Вернулся с температурой, но к медикам не пошел. В итоге вся семья оказалась заражена коронавирусом.

- Всего в республиканской в инфекционной больнице на утро 8 апреля находится 54 человека. Один из них вернулся из-за границы, три человека контактировали с теми, кто отдыхал за рубежом. 29 человек приехали из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. 17 человек контактировали с ними, еще четверо были в контакте с теми и другими, - пояснила Галина Алексеевна. - Это жители Саранска, Рузаевки, а также Зубово-Полянского, Ковылкинского, Кадошкинского, Темниковского, Лямбирского, Большеигнатовского, Ардатовского, Ельниковского и Дубенского районов.

Возраст госпитализированных разный: это дети, студенты, граждане от 30 до 62 лет. В санатории «Лесная сказка», выделенный под обсерватор в Саранске, сейчас находятся 35 человек.

Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин отметил, что приехавшие в Мордовию молодые люди, могут быть носителями опасного вируса, при этом заболевание у них может протекать бессимптомно. Они становятся потенциальной угрозой для других, так как могут заразить окружающих, что особенно опасно для людей пожилого возраста.

- Приехали, оставайтесь дома на карантине 14 дней. Других вариантов нет, - подчеркнул Олег Маркин. - Если у вас появились признаки респираторной вирусной инфекции, позвоните в поликлинику по месту жительства, а при ухудшении самочувствия вызывайте скорую медицинскую помощь.

По словам заместителя Председателя Правительства Мордовии, в настоящее время ситуация с распространением коронавируса в Мордовии остается под контролем. Но жителей региона просят воздержаться от поездок в другие регионы страны.

Также было озвучено, что в республике созданы три лаборатории, в которых проводят анализы на коронавирусную инфекцию: в центре гигиены и эпидемиологии, на базе республиканской инфекционной больницы и противотуберкулезного диспансера.

- Мы продолжаем готовить медицинские учреждения республики для лечения больных коронавирусной инфекцией. В республиканской инфекционной больнице и Рузаевской больнице завершены работы по проведению кислородной подводки. На этой неделе будет подготовлена республиканская клиническая больница имени С.В.Каткова. Мы работаем на опережение, - сказал Олег Маркин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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