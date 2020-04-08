Иван Белозерцев - о сокращении количества нерабочих дней: «Этот вариант не исключается»

Министр здравоохранения Александр Никишин подчеркнул, что в настоящее время в области в среднем выявляется по четыре новых пациента в сутки. Всех, кто контактировал с заболевшими, берут под наблюдение.

- При малейшем подозрении на коронавирус у людей сразу берутся анализы, - отметил глава региона. - Чем больше мы выявим больных, тем лучше, так получится быстрее локализировать вирус. Сейчас под наблюдением в регионе свыше четырех тысяч человек.

На вопрос об обработке подъездов губернатор ответил, что Роспотребнадзор и жилищная инспекция будут штрафовать руководителей управляющих компаний, которые не занимаются дезинфекцией.

Также многих жителей области волнует вопрос, как быть тем, кто работает неофициально и сейчас остался без средств к существованию. Министр труда, социальной защиты и демографии области Алексей Качан отметил, что оказавшимся в такой ситуации людям нужно встать на учет в центр занятости:

- Заявление можно подать по электронной почте или через сайт. В течение 11 дней мы поставим этого человека на учет и назначим пособие по безработице. Приходить в Центр занятости лично не надо. Максимальное пособие по безработице увеличено до 12 с лишним тысяч рублей. Минимальный размер остался прежним - 1500 рублей. Перерасчет тем, кто уже стоит на учете, будет сделан автоматически.

На вопрос о возможном сокращении сроков нерабочих дней Иван Белозерцев подчеркнул, что этот вариант не исключается.

- Это будет решаться на федеральном уровне. Но пока убедительно прошу вас на ближайшее время отказаться от поездок в Москву, Санкт-Петербург и другие города, по области. Максимально ограничьте круг контактов.

Владельцы и сотрудников салонов красоты и парикмахерских попросили разрешить им работу. Глава региона предложил не торопиться в данном вопросе:

- Знаю, у бизнеса сейчас тяжелые времена. У нас в регионе создан штаб по его поддержке. Помимо этого, мы подготовили пакет антикризисных мер. Также порталом «Мой бизнес» организована «горячая линия» для предпринимателей. Все мероприятия, направленные на поддержку бизнеса, также указаны на сайте. В том числе готовится законопроект, по которому всем, кто ранее вел деятельность нелегально, будет предложено зарегистрировать бизнес по упрощенной системе.

Другим, не менее важным вопросом, касающимся сферы бизнеса, стала проблема выплаты аренды ИП.

- В адрес руководителей крупных торговых сетей и ТЦ будет направлено письмо с просьбой о снижении стоимости аренды для ИП и малого бизнеса на их территориях, - отметил Иван Александрович. - А при возможности - в некоторых случаях - эту плату можно и отменить. Крупный бизнес должен понимать, что без мелких арендаторов ему самому в будущем придется туго.

Говоря о штрафах за нарушение режима самоизоляции, глава региона отметил, что они правомерны.

- В режим повышенной готовности важно выполнять постановления, предписанные им. У нас не огромные штрафы, но они нужны. Если вы пошли в магазин и аптеку - пожалуйста. А просто гулять нельзя. Это надо понять. У нас нет другого пути. Надо потерпеть и ограничить себя в передвижениях.

Также Иван Белозерцев попросил граждан повременить с выездами на дачу и навещать родственников только в случае крайней необходимости.

Ряд комментаторов пожаловались на проблемы, связанные с переходом на дистанционное обучение. Министр образования области Александр Воронков отметил, что сегодня начнут работы дополнительные платформы для связи учителей с учениками, и в ближайшее время все наладится.

На вопрос, возможно ли временная отмена платы за услуги ЖКХ Иван Белозерцев ответил, что об этом не может быть и речи: подобные изменения означают миллиардные затраты, которые область не потянет в условиях кризиса.

Затронули на совещании и тему роста цен на ряд товаров. Министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков отметил, что все продукты первой необходимости имеются на полках пензенских магазинов. Рост цен на них связан с сезонными повышениями, но даже, несмотря на это, их стоимость является почти самой низкой в ПФО.

- Что касается лимона и имбиря, на которые взлетели цены, то хочу напомнить: они не являются продуктами первой необходимости, - отметил Иван Белозерцев. - Цена на них выросла не только в Пензе. Сейчас представители ФАС разбираются с обоснованностью повышения цен.

В комментариях также не раз появлялся вопрос о том, когда в Пензе можно будет сделать платный тест на коронавирус.

- Частные коммерческие структуры сейчас получают лицензии,- отметил Александр Никишин. - И не исключено, что вскоре они будут брать анализы у всех желающих. На государственном уровне гораздо важнее обследовать тех, кто по роду деятельности контактирует с большим количеством людей.

В завершение прямого эфира губернатор обратился к своим жителям региона:

- Мы не штрафуем тех, кто ходит в аптеку и магазин. Но обращаем внимание на тех, кто праздно прогуливается. Пожалуйста, проявите сознательность. Не надо сейчас гулять. Оставайтесь дома! Я верю, что этот сложный период мы преодолеем. Убедительно прошу вас - если возникли симптомы коронавируса, не лечитесь дома. Немедленно звоните в лечебное учреждение. Помните об этом.