Выходных на войне не бывает

8 апреля 1945 года было воскресенье. Но выходных не бывает на войне. Шли последние часы штурма первоклассной гитлеровской крепости Кенигсберг. Бои ожесточенные, с большой кровью.

Уже потом, когда наши штурмовые отряды полностью подавят сопротивление врага, плененный комендант Кенигсберга генерал Лаш скажет на допросе: первые два дня мы держались стойко. Но русские превосходили нас силами и брали верх.

Оперативная сводка Совинформбюро за 9 апреля сообщала, что войска 3-го Белорусского фронта завершили разгром Кенигсбергской группировки войск и 9 апреля штурмом овладели крепостью и главным городом Восточной Пруссии Кенигсберг- стратегически важным узлом обороны немцев на Балтийском море.

За день боев к 20 часам войска фронта взяли в плен свыше 27 000 немецких солдат и офицеров

Солдатские матери и вдовы

Один день войны 8 апреля 1945 года.

Сколько же горя, душевных мук досталось им, женщинам войны. Не было страшнее беды, чем пришедшая в дом похоронка на сына, мужа, брата. Каждому парню, в бою или госпитале умирать было, конечно, больно. С приходом черной вести в дом матери солдат весь остаток своей жизни погибали вместе с родным человеком каждый день. Умирали, но не переставали надеяться на случившуюся страшную ошибку.

8 апреля 1945 года «Комсомолка» пишет о матери молодогвардейца Олега Кошевого Елене Николаевне. Со всех фронтов идут ей письма. Громим фашистов на их земле день и ночь, писала матери летчик-комсомолка Хорошилова, мы поклялись отомстить, сбросили сотни тысяч килограммов бомб. О специальном счете мести за Олега Кошевого писал в Краснодон с далекого северного фронта комсомолец Тимонин - 250 убитых немцев.

В этом же номере газета начинает публикацию первой главы романа «Молодая гвардия» Александра Фадеева. Судьба прототипов его героев, слова поддержки матери Олега Кошевого не оставляла равнодушных. Поддержка такая нужна была тысячам матерей. Не было в стране семьи, кого бы не коснулась война.

Даже от опубликованных в апреле 1945 года самых мирных строк Указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении высокого звания «Мать-героиня» веет тревогой. Живы ли все их дети, минула ли их беда? Волнуют судьбы детей, надеемся, внуков и правнуков, удостоенных почетного звания Марии Трофимовны Фильчагиной из села Нижний Шкафт, Феодосии Андреевны Юлиной из колхоза «Коммунар» Лунинского района Пензенской области.

Узнать об этом хочется и сегодня, спустя 75 лет после того апреля, накануне Победы. Редакция обращается к жителям села Нижний Шкафт, всем землякам Лунинского района: давайте попробуем найти ответ вместе.

Не обошли похоронки и Агрепину Антоновну Чернову. Из трех сыновей Николай работал на оборонном заводе, а Иван и Борис ушли на фронт. И не вернулись.

Никольский РВК

25 декабря 1978 г

№ 146 г. Никольск,

Пензенской области

Справка

Выдана Черновой Агрепине Антоновне, 1900 года рождения в том, что ее сын Чернов Иван Григорьевич, командир отделения сержант погиб 5 августа 1944 года и похоронен в могиле № 1 Эстонская ССР. И сын гвардии младший сержант Чернов Борис Григорьевич был убит 25 октября 1943 года и похоронен в Могилевской области.

Справка выдана для предъявления по месту требования.

Основание: Дело № 1 с извещениями на погибших и пропавших без вести в годы ВОВ, стр. 58 и стр. 125.

ВРИО Никольского райвоенкома

капитан Рудаков

Пройдет время. В память о погибшем брате Николай назовет своего сына Борисом. А уже с его сыном Романом Борисовичем Черновым в архивах Министерства обороны мы долго искали следы наших земляков - его погибших двоюродных дедов командира отделения сержанта Ивана Чернова и гвардии младшего сержанта Бориса Чернова. К сожалению, справка РВК пока единственный найденный документ.

Поиск будет продолжен. Пусть нет уже с нами Агрепины Антоновны Черновой. Впереди поездка к братским могилам, куда непременно нужно привезти по горсти земли с малой родины.

Нужно это нам.

Виктор Баязитов