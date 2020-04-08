2020-04-08T10:35:39+03:00
Звезды

В Пензе певица Марта Серебрякова выступила с домашним онлайн-концертом

Очередной прямой эфир в Instagram состоялся 7 апреля
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области
Изменить размер текста:

Солистка «Пензаконцерта», исполнительница народной песни Марта Серебрякова вновь порадовала зрителей домашним онлайн-концертом!

Очередной прямой эфир в Instagram состоялся 7 апреля. Марта исполнила известные русские народные и популярные эстрадные песни, авторские композиции, в том числе и новые в её репертуаре, а также песни по просьбам зрителей.

«Я очень скучаю по своим зрителям, поэтому стараюсь как можно чаще проводить такие онлайн-концерты. И этот эфир - не последний!» - пообещала публике Марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Заречном в связи с коронавирусом введут дополнительные ограничения
Работа в Пензе в связи с коронавирусом: как изменился рынок труда за последние две недели
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом
Жительница Пензы покупала металлоискатель
Пензенские полицейские задержали наркокурьеров
В военном комиссариате Пензенской области заработала «горячая линия» по вопросам призыва
В компании «СтанкоМашСтрой» дистанционный режим работы продлили до 12 апреля
На предложение таинственной незнакомки пензенец согласился, не задумываясь
Пензенский бизнес оказывает помощь
В Пензе таксист подозревается в краже денег из сумки пассажира
Пензенский зоопарк просит помощи у неравнодушных горожан
ООО «ТНС энерго Пенза» информирует о способах оплаты электроэнергии
Новых случаев заражения в Мордовии не выявлено
В Пензе проверят, как обрабатывается общественный транспорт
В Саранске на ходу у «Мерседеса» отсоединилось левое переднее колесо