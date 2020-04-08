В Пензе певица Марта Серебрякова выступила с домашним онлайн-концертом

Солистка «Пензаконцерта», исполнительница народной песни Марта Серебрякова вновь порадовала зрителей домашним онлайн-концертом!

Очередной прямой эфир в Instagram состоялся 7 апреля. Марта исполнила известные русские народные и популярные эстрадные песни, авторские композиции, в том числе и новые в её репертуаре, а также песни по просьбам зрителей.

«Я очень скучаю по своим зрителям, поэтому стараюсь как можно чаще проводить такие онлайн-концерты. И этот эфир - не последний!» - пообещала публике Марта.