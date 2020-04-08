2020-04-07T23:14:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе, последние новости на 8 апреля 2020 года: Иван Белозерцев снова ответит на вопросы жителей

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Пензе на 8 апреля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Сегодня губернатор Пензенской области проведет «прямую линию» в своем Instagram, в ходе которой ответит на вопросы граждан, касающиеся коронавируса и ограничительных мер. Начало в 10:00.

Напоминаем вам, что на данный момент в Пензенской области зафиксирован 51 заболевший. Вчера число пациентов увеличилось на 19 человек: впервые диагнозы подтвердились у жителей не только Пензы, но и области.

Подъезды, в которых проживают заразившиеся жители, взяты на карантин. За соблюдением предписаний врачей следят сотрудники полиции и бойцы Росгвардии. Личный состав, заступающий на службу, обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Бойцы Росгвардии несут службу в пензенских дворах. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Бойцы Росгвардии несут службу в пензенских дворах.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

- Полицейские и росгвардейцы осуществляют охрану порядка и покоя граждан, контролируют тех, кто приносит жильцам дома вещи первой необходимости и продукты, чтобы исключить контакты между ними. Также следят за тем, чтобы посторонние лица не попали в подъезд, - отметил помощник начальника управления по взаимодействию со СМИ - начальник пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области Денис Костюков.

КСТАТИ

Также накануне в Пензенской области начала работу «горячая линия» детских психологов. Жители могут получить консультации по вопросам формирования нервно-психического развития ребенка в данный период, психологической поддержки заболевшим и лицам осуществляющим уход. На вопросы с 8:00 до 14:00 часов отвечает Светлана Николаевна Ткаченко. Телефон: 8-953-025-38-71. С 14:00 до 18:00 часов - Денис Анатольевич Трошин. Телефон: 8-960-315-26-40.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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