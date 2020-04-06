Пензенская полиция установила автора очередного фейка о коронавирусе

Пензенские полицейские вычислили автора еще одного фейка о коронавирусе. 47-летний житель города опубликовал в социальной сети ложную информацию с недостоверными сведениями об умерших и находящихся под наблюдением граждан, сославшись на то, что получил ее якобы от родственника-врача. Впоследствии запись была удалена автором.

Стражам порядка при допросе мужчина пояснил, что сведения он где-то услышал, но проверять их перед публикацией не стал. Своим постом он хотел развить дискуссию на тему коронавируса в городе.

В отношении гражданина был составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Напомним, что ранее мы уже писали о другом пензенце, который также опубликовал на своей страничке пост с недостоверной информацией.