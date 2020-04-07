Коронавирус в Пензе, последние новости на 7 апреля 2020 года: губернатор ознакомился с работой волонтеров

Продолжаем рассказывать читателям последние новости о коронавирусе в Пензе. На данный момент количество пациентов с подтвержденным диагнозом увеличилось на пять человек. Возраст новых заболевших варьируется от 27 до 63 лет. Как отметили в оперативном штабе, в этот раз имеет место случай завоза коронавируса из Москвы и Армении (до этого большинство заразившихся в Пензе входили в контактные группы первых заболевших). Таким образом, количество пациентов с подтвержденной инфекцией в Пензе на данный момент составило 32 человека.

Накануне губернатор Иван Белозерцев ознакомился с работой волонтерских штабов, занимающихся оказанием помощи населению: пенсионерам, малоподвижным гражданам и тем, кто оказался на карантине. Глава региона не только оценил то, что было сделано сотрудниками штабов за последние недели, но и сам лично принял несколько звонков от жителей Пензы.

- Сегодня наша общая задача - не допустить распространение коронавируса. Нужно как можно больше людей предупредить, обследовать и оказать необходимую помощь, - отметил Иван Александрович.

За две недели существования волонтерских штабов в их адрес поступило более тысячи обращений. Напомним, что связаться с волонтерами можно по телефонам (8412) 54-18-98, 54-19-42, 56-42-68 или 8-800-200-34-11 (круглосуточно).