Обитатели Пензенского зоопарка шлют привет горожанам
Например, мишка Белый, несмотря на то, что скучает по публике, любящей наблюдать за его играми, все же не забывает о завтраке. Не отстают от него и его собратья: гималайский медведь Балу не забывает о важности утренней зарядки.
Утро мишек из Пензенского зоопарка.
А у сибирских рысей наступила полноценная весна: и как подобает кошкам, они тут же принялись резвиться на солнышке, греясь в его лучах.
Рыси из Пензенского зоопарка греются на солнышке.
Напоминаем вам, что в связи с ограничительными мерами зоопарк закрыт для посещения до 15 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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