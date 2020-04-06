2020-04-06T15:14:14+03:00
Дом. Семья

Обитатели Пензенского зоопарка шлют привет горожанам

Пока учреждение закрыто для посещения, его сотрудники радуют всех роликами о своих питомцах [ВИДЕО]
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ФОТО: Пресс-служба Пензенского зоопаркаФОТО: Пресс-служба Пензенского зоопарка
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Например, мишка Белый, несмотря на то, что скучает по публике, любящей наблюдать за его играми, все же не забывает о завтраке. Не отстают от него и его собратья: гималайский медведь Балу не забывает о важности утренней зарядки.

Утро мишек из Пензенского зоопарка.

А у сибирских рысей наступила полноценная весна: и как подобает кошкам, они тут же принялись резвиться на солнышке, греясь в его лучах.

Рыси из Пензенского зоопарка греются на солнышке.

Напоминаем вам, что в связи с ограничительными мерами зоопарк закрыт для посещения до 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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