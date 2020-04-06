Обитатели Пензенского зоопарка шлют привет горожанам

Например, мишка Белый, несмотря на то, что скучает по публике, любящей наблюдать за его играми, все же не забывает о завтраке. Не отстают от него и его собратья: гималайский медведь Балу не забывает о важности утренней зарядки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="268" height="480" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/771271" frameborder="0"></iframe> Утро мишек из Пензенского зоопарка.

А у сибирских рысей наступила полноценная весна: и как подобает кошкам, они тут же принялись резвиться на солнышке, греясь в его лучах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="268" height="480" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/771274" frameborder="0"></iframe> Рыси из Пензенского зоопарка греются на солнышке.

Напоминаем вам, что в связи с ограничительными мерами зоопарк закрыт для посещения до 15 апреля.