Владимир Мамонтов: «Подарили такой вот самоспас»
«Носить не буду - один спасусь на всей Земле, а толку?» - размышляет сотрудник «Комсомольской правды» на своей странице в ФБ. Его друзья по жизни (и по самоизоляции тоже) вмиг убрали из размышлений меланхолию. И добавили улыбок.
Комментарии
Григорий: Наверное, эдак можно чужих собак отпугивать. И перепивших сограждан.
Рамиль:"Я, Вань, такую же хочу..."
Светлана: ....без людей нельзя.... - цитата из Владимира Константиновича
Тамара: Ого!
Александр Сергеевич: Вы здесь на себя немного не похожи.
Анатолий: Маска, я вас знаю.
Залина: Будете возрождать человечество!
Виктор: Не доработана модель - дворников нет на лобовом стекле.
ИСТОЧНИК KP.RU