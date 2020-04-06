Владимир Мамонтов: «Подарили такой вот самоспас»

«Носить не буду - один спасусь на всей Земле, а толку?» - размышляет сотрудник «Комсомольской правды» на своей странице в ФБ. Его друзья по жизни (и по самоизоляции тоже) вмиг убрали из размышлений меланхолию. И добавили улыбок.

Комментарии

Григорий: Наверное, эдак можно чужих собак отпугивать. И перепивших сограждан.

Рамиль:"Я, Вань, такую же хочу..."

Светлана: ....без людей нельзя.... - цитата из Владимира Константиновича

Тамара: Ого!

Александр Сергеевич: Вы здесь на себя немного не похожи.

Анатолий: Маска, я вас знаю.

Залина: Будете возрождать человечество!

Виктор: Не доработана модель - дворников нет на лобовом стекле.