2020-04-06T12:12:37+03:00
Общество

Владимир Мамонтов: «Подарили такой вот самоспас»

Помогает при пожаре, газовой атаке и вирусе - но это не точно
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Владимир МамонтовФото: Владимир Мамонтов
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«Носить не буду - один спасусь на всей Земле, а толку?» - размышляет сотрудник «Комсомольской правды» на своей странице в ФБ. Его друзья по жизни (и по самоизоляции тоже) вмиг убрали из размышлений меланхолию. И добавили улыбок.

Комментарии

Григорий: Наверное, эдак можно чужих собак отпугивать. И перепивших сограждан.

Рамиль:"Я, Вань, такую же хочу..."

Светлана: ....без людей нельзя.... - цитата из Владимира Константиновича

Тамара: Ого!

Александр Сергеевич: Вы здесь на себя немного не похожи.

Анатолий: Маска, я вас знаю.

Залина: Будете возрождать человечество!

Виктор: Не доработана модель - дворников нет на лобовом стекле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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