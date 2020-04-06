2020-04-05T23:40:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе, последние новости на 6 апреля 2020 года: детская поликлиника на улице Мира закрыта на дезинфекцию

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Пензе на 6 апреля 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На данный момент в Пензе лечение проходят 26 человек. Новых заболевших за последние сутки зарегистрировано не было. Самая первая пациентка уже выписана домой.

Сегодня в городе начнется дезинфекция поликлиник. К ранее озвученному нами списку добавится и детская поликлиника на улице Мира, 70. Это означает, что сегодня учреждение закрыто для посетителей и прием в нем вестись не будет. Информация по обработке других детских поликлиник появится позже.

О ЦЕНАХ НА ПРОДУКТЫ

Также в городе продолжается мониторинг цен. Вчера один из пензенских магазинов посетил губернатор Иван Белозерцев. Об этом глава региона написал в своем Instagram.

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Иван Белозерцев проверил цены в пензенских магазинах
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- Цены на социально-значимые товары удерживаются, - отметил Иван Александрович. - Были вопросы по отдельным товарам - в частности, имбирю. Но этот продукт в список социально-значимых не входит.

О ПОДДЕРЖКЕ ВРАЧЕЙ

Помимо этого, все больше людей и организаций перечисляют деньги на счет Фонда поддержки борьбы с коронавирусом. Накануне стало известно, что председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин перечислит на счет организации свою месячную зарплату.

- В первую очередь в нашей поддержке нуждаются врачи, медицинские сестры и волонтеры. Рискуя собственным здоровьем, они находятся на передовой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Их работа заслуживает искренних слов благодарности – низкий поклон от всех жителей Пензенской области за самоотверженное выполнение профессионального и гражданского долга, - отметил спикер регионального парламента.

О БОРЬБЕ С ФЕЙКАМИ

Зачастую новости о коронавирусе в Пензе, публикуемые в социальных сетях и распространяемые мессенджерами, содержат недостоверную информацию. Несмотря на то, что оперативный штаб региона стремится оперативно давать свежие данные по заболевшим в городе и официально комментирует самые популярные фейки, меньше таких публикаций, увы, не становится.

СУ СК по Пензенской области информирует горожан, что Уголовный кодекс РФ пополнился новыми статьями, согласно которым за распространение ложных сведений гражданам теперь грозит как крупный штраф, так и принудительные работы и даже лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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