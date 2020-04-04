Коронавирус в Пензе, последние новости на 4 апреля 2020 года: режим повышенной готовности продлен до конца месяца

Вчера стало известно, что в областном центре специализированных видов помощи построят дополнительную кислородораспределительную станцию. Это позволит обеспечить учреждение запасами кислорода на случай увеличения количества пациентов.

Также накануне губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и главы Самарской области и Республики Башкортостан Дмитрий Азаров и Радий Хабиров в режиме видеоконференции доложили полномочному представителю Президента РФ в ПФО Игорю Комарову о готовности к условиям пандемии. Полпред поблагодарил врачей и руководителей регионов за работу, отметив, что они качественно и в срок выполняют поставленные главой государства задачи.

Сообщаем последние новости по коронавирусу в Пензенской области: на данный момент в регионе зарегистрировано 27 жителей с подтвержденным диагнозом. В течение последних суток количество пациентов увеличилось на 11 человек. Возраст новых госпитализированных - от 22 лет до 81 года.

В пятницу губернатор Иван Белозерцев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности до 30 апреля. Напоминаем вам, что ограничения на передвижение по региону не распространяются на ряд граждан.

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Помимо этого, глава региона озвучил решения, принятые оперативным штабом в связи с продлением нерабочей недели. Согласно им, граждане старше 65, лица с хроническими заболеваниями, а также беременные женщины обязаны соблюдать самоизоляцию. Трудоспособные жители, попадающие в эти категории, будут находиться дома с сохранением заработной платы.

С начала будущей недели некоторые предприятия и организации, имеющие особое значение для экономики региона, приступают к работе.

С понедельника у школьников начинается дистанционное обучение. В детских садах продолжат работу дежурные группы. Малообеспеченные семьи с детьми, еще не окончившими школу, получат продуктовые наборы.

Будет усилен контроль за санитарной обработкой домов и общественных мест. Также по поручению губернатора разработают специальные меры, которые позволят обеспечить бесперебойную доставку лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости во все населенные пункты Пензенской области.

- Вместе с тем, прошу вас набраться терпения и с пониманием отнестись к соблюдению обязательных требований. Мы и впредь будем делать все возможное, чтобы оградить вас и ваших близких от опасности, чтобы обеспечить регион и его жителей всем необходимым, - отметил Иван Белозерцев.

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