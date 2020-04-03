Коронавирус в Пензе, последние новости на 3 апреля 2020 года: начала работу «горячая линия» по вопросам санитарной обработки

31 марта в Пензенской области был введен режим самоизоляции для всех граждан. В связи с этим улицы патрулируются сотрудниками УМВД и Росгвардии, которые напоминают прохожим о важности его соблюдения. Общественный транспорт ходит по режиму выходного дня, но из-за снижения пассажиропотока была приостановлена работа троллейбусов и ряда автобусов.

За последние сутки новых случаев заболевания в регионе зарегистрировано не было. На данный момент в Пензе проходят лечение 16 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Их состояние оценивается как стабильное. Под медицинским наблюдением остаются 4353 человека.

В городе продолжается дезинфекция общественных мест, подъездов, внутренних помещений предприятий и организаций. Вчера начальник управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко приняла участие в брифинге по вопросам нераспространения инфекции.

- В Пензе начала работу «горячая линия» по вопросам обработки подъездов, - отметила представитель ведомства. - Если в вашем доме никто этим не занимается, наши специалисту примут заявку, свяжутся с вашей управляющей компанией и напомнят ей о необходимости дезинфекции.

Телефоны горячей линии - 8-8412-94-14-30 и 8-8412-94-13-92.

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