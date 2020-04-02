2020-04-02T17:47:53+03:00
Общество

Платить или не платить, вот в чем вопрос

Пензенцам дали разъяснения по поводу освобождения от оплаты капремонта
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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По решению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, с 1 апреля по 30 июня жителей региона освободили от обязательных взносов на капитальный ремонт.

Постановление касается всех собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе юридических лиц, сообщила директор Регионального фонда капитального ремонта МКД Пензенской области Наталья Моисеева.

«Если собственники формируют фонд на спецсчете, то они могут продолжать это делать, но для этого им нужно принять решение на общем собрании», - сказала она.

По словам Натальи Моисеевой, некоторые жители области уже получили квитанции. В частности, жалобы поступали от зареченцев. «Они должны понимать, что постановление принято, и в апреле уже квитанции можно не оплачивать. Если кто-то уже оплатил, то сумма взносов на капремонт пойдет в счет будущих платежей», - пояснила она. Кроме того, жителей волнует, не изменится ли плата за капремонт после того, как ситуация стабилизируется. Наталья Моисеева подчеркнула, что до конца 2020 года сумма останется прежней - 7 рублей 50 копеек за кв. метр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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