Пока все сидят дома, мы продолжаем выходить для вас

Сейчас непростое время для всех нас. И мы понимаем, что вы, наши дорогие читатели, как никогда раньше, нуждаетесь в свежих новостях и интересных материалах. И, несмотря на то, что газеты были убраны из списка товаров первой необходимости, мы продолжаем выпускать номера по обычному графику. Купить свежий выпуск «Комсомолки» и других печатных изданий в Пензе и области вы можете в одной из следующих точек.

Пенза:

- газетный киоск на Центральном рынке (ул. Бакунина, 20);

- ТЦ «Слава» (ул. Ново-Терновская, 1);

- ТЦ «Проспект» (пр. Строителей, 49А);

- ТЦ «Суворовский» (ул. Суворова, 144А);

- ТЦ «Два гуся» (ул. Ленинградская, 7);

- газетный киоск на вокзале (Привокзальная пл., 1);

- магазин «Иванушка» (ул. Егорова, 24);

- Гусиловский рынок (ул. Карпинского, киоск №2);

- газетный киоск (ул. Ставского, 17);

- газетный киоск (пр. Победы);

- газетный киоск (ул. Попова, 22);

- газетный киоск при Областной больнице (ул. Лермонтова, д.28);

- газетный киоск на рынке (ул. Циолковского, 3);

- газетный киоск (ул. Аустрина,139);

- ТЦ «Гостиный двор» (ул. Московская/Бакунина, 91/52);

- ТЦ «Радужный» (с. Засечное, ул. Радужная, 9А)

- ТЦ «Тепличный» (ул. Тепличная, 11А);

- магазин «Караван» (ул. Лазо, 5);

- ТЦ «Семейный» (ул. Антонова, 18В);

- ТЦ «Лето» (пр. Строителей, 70А);

- магазин «Василек» (пр. Победы, д. 27);

- ТЦ «Март» (ул. 8 Марта, 29А);

- ТЦ «Кагау» (пр. Строителей, 134А);

- 175-й универсам (пр. Строителей, 90);

- Магазин «Сурский» (ул. Пархоменко, 8);

- магазин «Венеция» (пр. Строителей, 60);

- ТЦ «Гидростроевский» (ул. Экспериментальная, 7);

- магазин «Караван» (ул. Урицкого/М.Горького, 44А/10);

- ТЦ «Кагау» (пр. Строителей, 134А);

- магазин «Караван» (ул. Мира, 41);

- ТЦ «Домино» (ул. Аустрина, 152Б);

- ТЦ «Луначарский» (ул. Луначарского, 7Б);

- ТЦ «Атак» (ул.Антонова, 78);

- магазин «Караван» (ул. Минская, 4);

- ТЦ «Алмаз» (пр. Победы, 138);

- ТЦ «Спар» (ул.Коммунистическая, 35);

- магазин «Спар» (ул.Терновского, 183);

- ТЦ «Космос-Сити» (пр. Строителей, 45А);

- киоск на Арбековском рынке (пр. Строителей, 21А);

- ТЦ «Олимп» (пр. Строителей, 9);

- магазин «Два Гуся» (ул. Клары Цеткин, 55);

- ТЦ « Ахуны» (ул.Конструкторская, 6А);

- ТЦ «Южный» (ул. Красная Горка, 36);

- магазин «Караван» (ул. Ладожская, 160);

- ТЦ «Маяк» (ул. Тарханова, 10В);

- ТЦ «Стрела» (ул. Луначарского/Дзержинского, 28/27);

- ТЦ «Высшая Лига» (ул. Московская, 37);

- магазин «Спар» (пр.Победы, 83);

- ТЦ «Весна» (ул. Ладожская, 162Б);

- ТЦ «Терновский куст» (ул. Терновского, 100);

- магазин «Скидкино» (Кривозерье, 24А);

- ТЦ «Алые паруса» (ул. Клары Цеткин, 25А);

- ТЦ «Горизонт» (ул. Кижеватова, 15А);

- ТЦ «Восток» (ул. Антонова, 7).

Кузнецк:

- ТЦ «Гулливер» (ул. Белинского, 82Б);

- ТЦ «Лига Кузнецк» (ул.Минская, 27);

- ТЦ «Олимп» (ул. Ленина, 214А);

- ТЦ «Ашан» (ул. Белинского, 2А);

- газетный киоск на вокзале (ул. Белинского, 128);

- ТЦ «Экватор» (ул. Победы, 17).

Каменка:

- ТЦ «Спар» (ул. Чкалова, 21);

- магазин «Караван» (ул. Центральная, 10).

Заречный:

- ТЦ «Универмаг» (ул. Ленина, 42);

- магазин «Рябинушка» (ул. Строителей, 11);

- ТЦ «Глобус» (ул. Светлая, 25А).

Сердобск:

- ТЦ «Маяк» (пл. Нагорная, 5).

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