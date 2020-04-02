2020-04-02T11:51:14+03:00
Общество

Мамам в Пензенской области будет легче

Пособия беременным и кормящим женщинам начнут выплачивать без предъявления документов
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Фото: Пресс-служба Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
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Новый алгоритм позволит, заполнив форму заявления на Региональном портале госуслуг, получить в электронном виде услуги по назначению и выплате ежемесячного пособия на обеспечение питанием беременных женщин и продлению выплаты пособия кормящим матерям.

С 1 апреля 2020 года для поступающих через Региональный портал государственных услуг обращений по предоставлению ежемесячного пособия на обеспечение питанием беременных женщин будут формироваться межведомственные запросы сведений о фактах и датах постановки женщин на учёт по беременности.

Продление периода выплаты ежемесячного пособия на питание кормящих матерей будет осуществлено в дистанционном режиме, благодаря налаженному информационному обмену органов социальной защиты населения с Министерством здравоохранения региона.

Кроме того, в Пензенской области в соответствии с рекомендацией Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на время мероприятий по противодействию распространению коронавируса продление выплаты ежемесячного пособия на ребенка в размере 316 рублей осуществляется автоматически до 1 октября текущего года без дополнительного подтверждения нуждаемости.

Напомним, ранее пособие на ребенка малообеспеченным семьям назначалось на календарный год, для его продления гражданам требовалось вновь предоставить в орган социальной защиты или МФЦ сведения о доходах семьи.

В данный период специалистами органов социальной защиты населения приостановлен очный прием граждан.

Задать интересующие вопросы о предоставлении мер социальной поддержки населения можно по телефонам «горячих линий», открытых во всех органах социальной защиты населения региона.

Телефоны горячих линий

Телефоны горячих линий

ИСТОЧНИК KP.RU

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