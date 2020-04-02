Мамам в Пензенской области будет легче

Новый алгоритм позволит, заполнив форму заявления на Региональном портале госуслуг, получить в электронном виде услуги по назначению и выплате ежемесячного пособия на обеспечение питанием беременных женщин и продлению выплаты пособия кормящим матерям.

С 1 апреля 2020 года для поступающих через Региональный портал государственных услуг обращений по предоставлению ежемесячного пособия на обеспечение питанием беременных женщин будут формироваться межведомственные запросы сведений о фактах и датах постановки женщин на учёт по беременности.

Продление периода выплаты ежемесячного пособия на питание кормящих матерей будет осуществлено в дистанционном режиме, благодаря налаженному информационному обмену органов социальной защиты населения с Министерством здравоохранения региона.

Кроме того, в Пензенской области в соответствии с рекомендацией Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на время мероприятий по противодействию распространению коронавируса продление выплаты ежемесячного пособия на ребенка в размере 316 рублей осуществляется автоматически до 1 октября текущего года без дополнительного подтверждения нуждаемости.

Напомним, ранее пособие на ребенка малообеспеченным семьям назначалось на календарный год, для его продления гражданам требовалось вновь предоставить в орган социальной защиты или МФЦ сведения о доходах семьи.

В данный период специалистами органов социальной защиты населения приостановлен очный прием граждан.

Задать интересующие вопросы о предоставлении мер социальной поддержки населения можно по телефонам «горячих линий», открытых во всех органах социальной защиты населения региона.