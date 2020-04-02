2020-04-02T11:57:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе, новости на 2 апреля: новых случаев заболевания нет

Правительство региона сообщило о намерении выделить на борьбу с инфекцией 12 миллионов рублей
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Оперативный штаб сообщает: за последние сутки новых случаев заболевания коронавирусом в Пензенской области не зарегистрировано. Количество пациентов с подтвержденным диагнозом – 16. Под медицинским наблюдением находятся 4353 человека, проведено 4635 исследований.

Также стало известно, что правительство Пензенской области намерено выделить 12 миллионов рублей из резервного фонда на борьбу с коронавирусом. Эти средства будут направлены на покупку необходимых медицинским учреждениям лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, изделий медицинского назначения, медицинского оборудования и расходных материалов.

- Наша главная задача сегодня сделать все для того, чтобы медицина имела в распоряжении то, что требуется, с запасом. Поэтому я принял решение о выделении дополнительных средств из резервного фонда, - отметил губернатор Иван Белозерцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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