Коронавирус в Пензе, новости на 2 апреля: новых случаев заболевания нет

Оперативный штаб сообщает: за последние сутки новых случаев заболевания коронавирусом в Пензенской области не зарегистрировано. Количество пациентов с подтвержденным диагнозом – 16. Под медицинским наблюдением находятся 4353 человека, проведено 4635 исследований.

Также стало известно, что правительство Пензенской области намерено выделить 12 миллионов рублей из резервного фонда на борьбу с коронавирусом. Эти средства будут направлены на покупку необходимых медицинским учреждениям лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, изделий медицинского назначения, медицинского оборудования и расходных материалов.

- Наша главная задача сегодня сделать все для того, чтобы медицина имела в распоряжении то, что требуется, с запасом. Поэтому я принял решение о выделении дополнительных средств из резервного фонда, - отметил губернатор Иван Белозерцев.

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