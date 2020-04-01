2020-04-01T15:46:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Никишин: «Трое больных коронавирусом находятся в реанимации»

Министр здравоохранения Пензенской области рассказал о состоянии пациентов, у которых подтвердился Covid-19 [ВИДЕО]
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

По словам главы ведомства, состояние большинства заболевших оценивается как легкой и средней степени тяжести. Трое из госпитализированных находятся в реанимации, один из них подключен к аппарату ИВЛ, остальные – на кислородной поддержке. Ухудшений не наблюдается.

- В основном, в реанимацию попадают возрастные пациенты старше 75 лет, у которых, помимо коронавируса, есть хронические заболевания, - отметил Александр Никишин. – Лечебные учреждения пока обеспечены всем необходимым, но на всякий случай, мы сделали заявку на дополнительные аппараты ИВЛ и лекарства. Они прибудут в регион в ближайшее время.

В зависимости от эпидобстановки в региональных больницах может быть развернуто дополнительно до 1400 коек к уже имеющимся.

Министр здравоохранения Пензенской области о состоянии пациентов с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Недооценили обстановку»: Чиновники укатили на загранкурорты в разгар эпидемии
Некоторые крупные и мелкие госслужащие отправились в отпуск даже после введении в их регионах мер повышенной готовности из-за коронавируса. Часть из них после возвращения уже ушли в отставку
Новости 24