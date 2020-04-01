Александр Никишин: «Трое больных коронавирусом находятся в реанимации»

По словам главы ведомства, состояние большинства заболевших оценивается как легкой и средней степени тяжести. Трое из госпитализированных находятся в реанимации, один из них подключен к аппарату ИВЛ, остальные – на кислородной поддержке. Ухудшений не наблюдается.

- В основном, в реанимацию попадают возрастные пациенты старше 75 лет, у которых, помимо коронавируса, есть хронические заболевания, - отметил Александр Никишин. – Лечебные учреждения пока обеспечены всем необходимым, но на всякий случай, мы сделали заявку на дополнительные аппараты ИВЛ и лекарства. Они прибудут в регион в ближайшее время.

В зависимости от эпидобстановки в региональных больницах может быть развернуто дополнительно до 1400 коек к уже имеющимся.