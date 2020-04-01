Коронавирус в Пензе, последние новости на 1 апреля: подтвердились еще четыре случая заболевания

По информации оперативного штаба, на сегодня в Пензенской области 16 подтвержденных случаев заражения. К числу госпитализированных добавились четыре женщины в возрасте от 50 до 82 лет.

Под наблюдением находятся 4315 человек.

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