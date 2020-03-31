Режим самоизоляции в Пензенской области: кому можно ездить на работу

Согласно обновленному документу, с 31 марта 2020 года жители Пензенской области обязаны соблюдать самоизоляцию и не покидать дома за исключением ряда случаев. К ним относится обращение за медицинской помощью и посещение работы (если деятельность организации или предприятия не приостановлена). Также гражданам разрешается ходить в магазины, выносить мусор и выгуливать животных в радиусе 100 метров от своего дома.

Ограничения не распространяются на сотрудников органов власти и местного самоуправления, а также на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности, а также на сотрудников организаций жилищно-коммунального хозяйства и осуществляющих управление многоквартирными домами.

Также, с введением режима самоизоляции в Пензенской области жители обязуются соблюдать дистанцию в полтора метра в общественных местах, в том числе, транспорте и на рабочих местах.

Помимо этого, управлением транспорта Пензенской области во взаимодействии с органами местного самоуправления Пензенской области будет рассмотрен вопрос продления сроков действия оплаченных проездных билетов, в том числе льготных, после прекращения режима повышенной готовности.

Полный текст постановления в последней редакции можно прочитать здесь.