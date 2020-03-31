2020-03-31T17:47:55+03:00
Общество

Уж замуж? Обождать

Регистрация браков в Пензе во время коронавируса проводится по новым правилам
Анна ЧЕРНАЯВиктор ВИКТОРОВ
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Фото: Андрей АбрамовФото: Андрей Абрамов
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Желающим вступить в брак в торжественной обстановке предлагается перенести дату на более поздний срок путем подачи совместного заявления. А в случае невозможности переноса - прийти вдвоем без гостей.

Подача заявлений на регистрацию заключения и расторжения брака производится только по предварительной записи по телефонам или через ЕПГУ.

На вопрос о возможных датах для регистрации, начальник отдела ЗАГС Ленинского района Пензы Елена Станиславовна Тришина пояснила, что уже сейчас претендентов отправляют на период после 1 июня.

В работе на сегодняшний день в приоритете государственная регистрация (в приемные дни) рождения и смерти.

Все консультации можно получить дистанционно по телефонам: 8(841-2) 52-55-89, 8(841-2) 52-55-84, 8(8412)52-01-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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