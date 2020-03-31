Сотрудники Росгвардии по Пензенской области ведут патрулирование улиц

- По-прежнему приоритетное внимание уделяется предупреждению и пресечению правонарушений, а также охране объектов собственности. Это задача 26 групп, передвигающихся на автомобилях, а также пеших групп. Личный состав, заступающий на службу, обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты - маски, перчатки.

Задачи, поставленные перед росгвардейцами, выполняются в тесном взаимодействии с сотрудниками УМВД по Пензенской области, отметил Денис.

Жителям и гостям города раздаются специальные информационные листовки по профилактике коронавируса. Граждан призывают быть ответственными и соблюдать все необходимые меры, чтобы не допустить распространение вируса: оставаться дома, по возможности исключить посещение общественных мест, чаще мыть руки, использовать маски для защиты органов дыхания, кожные антисептики.

Маршруты групп задержания вневедомственной охраны приближены к возможным местам массового скопления людей. Сотрудники напоминают гражданам о важности соблюдения режима самоизоляции для сохранения своего здоровья.

Особое внимание местам проживания контактов заболевших. Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Пензенской области

Нередко сотрудники Росгвардии и полицейские дежурят у мест проживания контактов заболевших. На период карантина родственники забирают из подъезда выставленные пакеты с мусором. Оставляют у дверей закупленные продукты и товары первой необходимости. Все платежи осуществляются по безналичному расчету. В большинстве случаев агитировать за соблюдение мер предосторожности никого не приходится.