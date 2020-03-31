В Пензе производитель спортодежды начал пошив защитных повязок

Руководитель компании Алексей Суркин рассказал, что сегодня цеха полностью переориентированы на изготовление масок. В целях профилактики здесь установлены кварцевые лампы, которые включают на время перерывов каждые 2 часа, рабочие места расположены на расстоянии 2 метров друг от друга.

Часть сотрудников переведена на домашний режим работы. Для этого им было доставлено необходимое оборудование. Всего в производстве задействовано порядка 100 человек.

«Спасибо за инициативу, за принятое социально-ответственное решение, - поблагодарил Иван Белозерцев представителей бизнеса. - Маски сегодня необходимы жителям Пензенской области».

В сутки будет производиться и отправляться в региональные торговые сети порядка 10 тысяч изделий.

Напомним, что это вторая пензенская компания, приступившая к выпуску повязок. По поручению главы региона в марте выпуск этого вида продукции начался на специально созданном швейном участке крупной аптечной сети.