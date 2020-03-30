2020-03-31T12:42:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензе, последние новости на 31 марта: один заболевший скончался, еще пять госпитализированы

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Пензе на утро 31 марта 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Диагноз подтвердился еще у пятерых горожан.Диагноз подтвердился еще у пятерых горожан.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Оперативный штаб сообщает о первой смерти от коронавируса в Пензенской области: скончался 75-летний мужчина. Как отмечают представители ведомства, мужчина имел множественные сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Как сообщает пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина, сегодня в Пензе также подтвердились еще пять новых случаев заболевания коронавирусом у жителей 31, 56, 62, 81 и 75 лет. Все они входят в контактную группу второй заболевшей.

Первично положительный диагноз, ранее поставленный одному из горожан, не подтвердился.

Под наблюдением находятся 4112 человек, проведено 3728 тестов.

КСТАТИ

В понедельник в Постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности» был внесен ряд изменений. Согласно им, теперь граждане старше 65 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания, должны соблюдать режим самоизоляции до особого распоряжения. Данное поручение не распространяется на руководителей и сотрудников предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также работников здравоохранения.

КУДА ЗВОНИТЬ?

- Консультационный центр Роспотребнадзора по вопросам профилактики коронавирусной инфекции - 8-800-555-49-43 (звонки принимаются круглосуточно);

- «Горячая линия» Министерства здравоохранения Пензенской области для тех, кто недавно вернулся из-за рубежа – 8-8412-42-09-47 (звонки принимаются круглосуточно);

- Телефон службы «Социальный навигатор» - 8-800-511-0-117 (звонки принимаются круглосуточно). Позвонив на этот номер, пожилые жители региона могут оставить заявку на визит социального работника или волонтера, покупку лекарств и продуктов;

- Служба срочной социальной помощи жителям Пензы – 8-8412- 440-003;

- Волонтерский центр – 8-8412-54-18-98, 8-8412-54-19-42 (звонки принимаются ежедневно с 8.00 до 20.00).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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