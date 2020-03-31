От пустынных улиц Пензы веет позитивом

Из потока новостей за вчерашний «карантинный» день особенно понравилась эта.

По информации министра здравоохранения Александра Никишина, эпидемиологическая ситуация с каждой неделей на территории Пензенской области стабилизируется.

«За прошедшую неделю зарегистрировано всего 2773 случая ОРВИ и гриппа, что на 43% ниже эпидпорога и на 20% меньше показателей предыдущей недели».

Добрую весть принес своим поклонникам композитор Игорь Николаев - он здоров.

И сегодня - даже от пустынных улиц Пензы, в сложившихся обстоятельствах, веет надеждой. А редкие прохожие в защитных масках вызывают не ужас, а уважение.

Позитива всем нам добавляет «Комсомольская правда».

Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитый карантин, сайт KP.RU запускает серию онлайн-лекций. От правильного питания до искусственного разума, от дыхательной гимнастики до правил поведения в соцсетях - всё это обсудим в прямом эфире с лучшими экспертами страны!

Расписание лекций на текущую неделю