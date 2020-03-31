От пустынных улиц Пензы веет позитивом
Из потока новостей за вчерашний «карантинный» день особенно понравилась эта.
По информации министра здравоохранения Александра Никишина, эпидемиологическая ситуация с каждой неделей на территории Пензенской области стабилизируется.
«За прошедшую неделю зарегистрировано всего 2773 случая ОРВИ и гриппа, что на 43% ниже эпидпорога и на 20% меньше показателей предыдущей недели».
Добрую весть принес своим поклонникам композитор Игорь Николаев - он здоров.
И сегодня - даже от пустынных улиц Пензы, в сложившихся обстоятельствах, веет надеждой. А редкие прохожие в защитных масках вызывают не ужас, а уважение.
Позитива всем нам добавляет «Комсомольская правда».
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ИСТОЧНИК KP.RU