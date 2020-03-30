В Пензенской области эпидемиологическое расследование продолжается

Больных с подтвержденной COVID-19 - 7:

1) Больная 53 года; контактных - 244 человек., (в т.ч. 1 ребенок; взяты под мед. наблюдение и обследование; положительных находок нет);

2) Больная 77 лет и сформированный ею эпидемический очаг с количеством подтвержденных случаев среди контактных - 5 человек. Все являются жителями г. Пенза.

Суммарное количество контактных, отрабатываемых по данному очагу на отчетную дату, 987.

Суммарно, с периода начала мероприятий было поставлено под медицинское наблюдение 3303 человека, прибывших из неблагополучных территорий и контактировавших с ними.

Снято с наблюдения - 300.

Протестировано 2892 человека (3149 исследований).

Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

В МФЦ открыты специальные окна для мам

Исполняя поручение губернатора Ивана Белозерцева, в МФЦ Пензенской области упростили процедуру оформления необходимых документов для получения новых видов выплат и уже существующих мер поддержки для мам.

Для таких посетительниц отвели специальную опцию в автомате. Талоны выдаются с буквой «Д» - сокращенное слово «дети». К окну для оформления бумаг их пропускают в приоритетном порядке. Посетительниц, которые оформляют выплаты на детей, могут принимать несколько специалистов параллельно.

«Граждане могут получить сертификат и оформить документы на получение различных пособий. Все не сидя в очереди, потому что мы прекрасно знаем, что время мам ограничено», - сказала директор многофункционального центра Кузнецка Екатерина Елфимова.

Композитор Игорь Николаев и певица Юлия ПроскуряковаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Хорошая новость от Игоря Николаева

Игорь Николаев поделился в инстаграм хорошей новостью - пришли результаты его тестирования на коронавирус. Отрицательные. Певец опубликовал снимок выписки из лаборатории, чтобы успокоить поклонников, которые переживали, что он мог заразиться от Льва Лещенко.