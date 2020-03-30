Пояснения по работе организаций и предприятий Пензенской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 и Постановлением Губернатора Пензенской области от 27.03.2020 №39 сообщаем примерный перечень рекомендаций по работе хозяйствующих субъектов в период с 00.00 час. 28 марта 2020 года по 24.00 5 апреля 2020 года:

Работают

Рынки, ярмарки (продовольственные). Пункты общественного питания на рынках закрываются.

Продовольственные магазины, включая алкоголь, табак. Корма для животных, зоомагазины.

Сотовая связь.

В торговых центрах остаются работать только продукты, аптеки, хозтовары, корма для животных (например, если на 1 этаже продукты, а на 2 этаже аптеки, то работают 1 и 2 этажи и только эти объекты).

Ветклиники.

Стоматология - клиники не работают до 12 апреля, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной и неотложной форме.

Организации общественного питания работают только на доставку, самовывоз запрещен.

Непродовольственные магазины, реализующие:

товары хозяйственного назначения (посуда, товары бытовой химии, хозяйственные изделия из пластмасс, металлохозяйственные изделия, электробытовые товары, санитарно-гигиенические изделия);

горюче-смазочные материалы (дизельное топливо, автомобильный бензин, автомобильные масла, тормозные и охлаждающие жидкости, сжиженный газ).

Предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.

Не работают

Автосалоны, автосервисы, шиномонтаж, кафе на АЗС.

Торговые центры стройматериалов.

Магазины с цифровой и бытовой техникой.

Нестационарные объекты общественного питания.

Цветы.

Салоны красоты, парикмахерские, бани, сауны, солярии, массажные салоны, тату-салоны, СПА-салоны.

Магазины одежды, обуви.

Бытовые услуги (ремонт обуви, одежды, химчистка).

Магазины косметики и парфюмерии.

Магазины тканей и текстиля.

Книжные магазины.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с рекомендациями Минтруда России к организациям сельскохозяйственной отрасли следует относить, в том числе, организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции всех видов, организации сельскохозяйственного машиностроения, а также организации, задействованные в весенне-полевых работах.

Под организациями, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением новой коронавирусной инфекции, также следует понимать организации медицинской промышленности.

К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, следует также относить организации, осуществляющие производство продуктов питания и товаров первой необходимости, в том числе, выпускающие материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые для их производства.

К непрерывно действующим организациям также относятся организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, организации в сфере дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей.

Работники, осуществляющие удаленный режим работы, по согласованию с работодателем имеют право на его продолжение в период действия Указа с обязательным соблюдением требований Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции.

В рамках деятельности Федеральной налоговой службы Российской Федерации:

Срок сдачи представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля 2020 года. Это связано с тем, что 30 марта совпадает с нерабочим днем, установленным Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206.

Соответствующее письмо от 27.03.2020 № 07-04-07/24096/ВД-4-1/5303@ подписано Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службой.

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» экономический субъект обязан представить экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода.

ФНС России опубликовала ответы на вопросы налогоплательщиков о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, которые поручил реализовать Президент в своём обращении от 25 марта.

Так, перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, устанавливается Правительством. По его поручению ФНС России приостановила меры взыскания до 1 мая. Отсрочка распространяется на налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма, авиаперевозок, физической культуры, спорта, а также искусства, культуры и кинематографии. Мера будет применена на основании списков организаций и кодов ОКВЭД, которые Налоговой службе предоставят ответственные ведомства.

Также до 1 мая приостанавливается применение мер взыскания в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в соответствующий реестр. В этот период не будут приниматься и решения о приостановлении операций по счетам для обеспечения взыскания задолженности. Все эти меры Служба применит самостоятельно, подачи заявлений со стороны налогоплательщиков не требуется.

ФНС России обращает внимание: меры взыскания приостанавливаются с 25 марта 2020 года. Решения, принятые ранее, отозваны не будут. Суммы задолженности, которые взысканы до этой даты, относятся к периодам 2019 года.

Сейчас Правительство работает над внесением изменений в законодательство в соответствии с поручением Президента. Так, в ближайшее время будет решен вопрос получения отсрочки погашения долгов после 1 мая, а также начисления пени на сумму накопленной задолженности в период моратория.

Cегодня ужесточается контроль за соблюдением законодательства, будет усилена работа Роспотребнадзора и полиции по составлению протоколов об административных нарушениях.