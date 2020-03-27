До 1 июня в Пензенской области приостанавливается прием граждан в санатории

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Пензенской области временно приостанавливается проведение массовых мероприятий, а также работа ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и иных заведений.

Запрещается курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и других общественных местах.

С 28 марта по 1 июня приостанавливается бронирование мест, прием и размещением граждан в санаториях, домах отдыха, оздоровительных детских лагерях за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Люди, проживающие в указанных организациях на данный момент, будут обеспечены условиями для самоизоляции до окончания срока проживания без возможности его продления.

С 28 марта до 5 апреля приостанавливается работа всех организаций общественного питания, рынков, ярмарок и торговых центров по продаже непродовольственной группы товаров за исключением детских магазинов, товаров первой необходимости и аптек.

Гражданам рекомендуется ограничить поездки.

Министерство образования области по поручению губернатора на следующей неделе для детей лиц, продолжающих работу, будут организованы дежурные группы в детских садах и школах.

Управлению государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области поручено организовать работу организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по обработке, проветриванию подъездов и лифтов.

КОНКРЕТНО

Вчера вечером в Пензе состоялось заседание оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции на территории региона. Как рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин, в настоящее время под наблюдением в связи с мерами, принимаемыми по нераспространению COVID-19, находятся 1394 человека. Снято с наблюдения 300 человек.

Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал о состоянии заболевших женщин:

- Пациентки с подтвержденным диагнозом находятся на лечении в областном Клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (больница КИМ). Первая - в стадии выздоровления и после контроля будет отпущена домой на следующей неделе. Состояние второй пациентки - средней степени тяжести с тенденцией к улучшению. Три пациентки с неподтвержденным диагнозом также лечатся в КИМе. Больных коронавирусной инфекцией, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, в настоящее время нет.

Он отметил, что на сегодняшний день для оказания помощи только при тяжелых формах COVID-19 в больницах региона подготовлено 149 аппаратов ИВЛ, всего в наличии почти 700 аппаратов искусственной вентиляции легких. Ожидается поставка еще около 100 новых импортных аппаратов.

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