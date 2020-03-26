В Мордовии официально подтвердились два случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 12:00 27 марта в Республике Мордовияофициально подтверждены первые два случая новой коронавирусной инфекции. Заболевшие жители вернулись из стран дальнего зарубежья.

Сейчас они находятся в изолированных боксах Республиканской инфекционной клинической больницы. Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Все контактные с ними лица выявлены и взяты под медицинское наблюдение, проводится их лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию.

Сейчас в регионе 331 человек взят под медицинское наблюдение, 86 жителей сняты с контроля. Ситуация находится на контроле регионального оперативного штаба.

- Я обращаюсь ко всем жителям республики, особенно вернувшимся из заграничных поездок, - отметил глава республики Владимир Волков. - Прошу строго соблюдать режим самоизоляции и по прибытию немедленно сообщать по телефонам горячей линии на сайте Правительства Республики Мордовия и находиться дома независимо от того, есть признаки заболевания или нет. Прошу жителей воздержаться от посещения общественных мест и находиться дома. Это необходимо для вашей безопасности и безопасности ваших семей, родственников и детей. Ежедневно проводится мониторинг оперативной информации. Оперативный штаб работает круглосуточно. Сегодня будут введены дополнительные ограничения для бизнеса по поводу приостановления деятельности организаций общественного питания, а также торговых центров, за исключением продовольственных магазинов.

КСТАТИ

В регионе начала работу горячая линия Главы республики. Позвонив по номеру 8 8342 24-28-01, граждане могут сообщить о нарушениях мер по противодействию эпидемии коронавируса. По другим вопросам просят на этот номер не обращаться.