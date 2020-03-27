2020-03-27T13:11:22+03:00
Общество

Страна готовится к внезапным каникулам

Легкую прежде беспечность и суету перед длинными выходными сменили сдержанный рационализм, тревога за близких, страну. И вера
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Светлая полянаСветлая полянаФото: Виктор ВИКТОРОВ
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Раннее солнечное утро на Светлой поляне - просто сказка. Холодок от остатков снега. Припекающее солнце. Весеннее журчание воды у переправы на реке Вядь. И бесконечная синь в просветах верхушек сосен.

Со знакомыми егерями объезжаем их владения. Расчищаем от завалов лесные дорожки, проверяем солонцы. Рокот дизеля внедорожника спугнул косулю и, лишь мелькнув светлым крупом, она с необыкновенной легкостью растворилась в лесу.

От небольшой болотины, явно щеголяя размахом крыльев, уверенно поднялся краснокнижный орлан.

Страна готовится к внезапным каникулам. Легкую прежде беспечность и суету перед внезапными выходными сменили сдержанный рационализм, тревога за близких, страну. И вера.

Река Вядь.Виктор БАЯЗИТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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