Раннее солнечное утро на Светлой поляне - просто сказка. Холодок от остатков снега. Припекающее солнце. Весеннее журчание воды у переправы на реке Вядь. И бесконечная синь в просветах верхушек сосен.

Со знакомыми егерями объезжаем их владения. Расчищаем от завалов лесные дорожки, проверяем солонцы. Рокот дизеля внедорожника спугнул косулю и, лишь мелькнув светлым крупом, она с необыкновенной легкостью растворилась в лесу.

От небольшой болотины, явно щеголяя размахом крыльев, уверенно поднялся краснокнижный орлан.

Страна готовится к внезапным каникулам. Легкую прежде беспечность и суету перед внезапными выходными сменили сдержанный рационализм, тревога за близких, страну. И вера.