Пензенская полиция вычислила автора фейка про 60 заболевших в городе

Некоторое время назад житель Пензы анонимно разместил в социальной сети «Вконтакте» пост, в котором рассказал, что на территории города уже зафиксировано 60 заболевших коронавирусом и почти тысяче находящихся под наблюдением. Эту информацию он якобы получил от своих знакомых. Позже запись была удалена, но, несмотря на это, полиции удалось установить личность ее автора.

27-летний мужчина на допросе объяснил свои действия желанием узнать реальную картину распространения коронавируса в регионе.

- Я занимаюсь рекламой в социальных сетях, работаю с разными компаниями - отметил задержанный. – Все предприниматели, которые заказывают рекламу, очень обеспокоенны обстановкой вокруг. Все мы обсуждаем информацию, поступающую к нам из разных источников. И когда я услышал эту информацию от знакомых, решил спросить у пользователей соцсети, что они думают по этому поводу, есть ли у них какие-то проверенные сведения.

Надеясь на то, что среди комментаторов найдутся люди со знакомыми врачами или представителями власти, автор поста не ожидал паники, возникшей после его публикации, и принял решение удалить его.

- Теперь я понимаю, что неосторожные вопросы могут вызвать ненужную реакцию, - подчеркнул мужчина. – Я сожалею о том, что задал его.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в действиях гражданина содержатся признаки правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Напомним вам, что на данный момент в Пензенской области диагноз «коронавирус» подтвержден у пяти жителей. Еще трое находятся под подозрением.