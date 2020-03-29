2020-03-29T14:38:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще у трех жителей Пензы первично подтвердился диагноз «коронавирус»

А в Мордовии зафиксирован еще один заболевший
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Оперативный штаб Пензенской области сообщает: по состоянию на 29 марта, в регионе зафиксировано пять больных коронавирусом. Еще три человека, мужчины 22 и 82 лет и женщина 62 лет, находятся под подозрением. Первичные анализы показали положительный результат. Повторные направлены в референс-центр. Все трое входят в контактную группу второй заболевшей.

Также стало известно, что сегодня подтвердился третий случай заболевания в Мордовии. Заболевшая вернулась из заграничной поездки и немедленно была помещена в карантин. Спустя несколько дней с признаками ОРВИ доставлена в Республиканскую инфекционную больницу. Сегодня утром у пациентки подтвердился диагноз. В настоящее время состояние больной удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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