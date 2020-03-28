2020-03-28T13:54:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Диагноз «коронавирус» подтвердился еще у трех жительниц Пензы

Ранее женщины были госпитализированы с подозрением на инфекцию
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина сообщила о том, что диагноз у трех жительниц 59, 70 и 77 лет подтвердился. Напомним, что все они контактировали с одной из ранее заболевших женщин. Первичный анализ, взятый у госпитализированных, был положительным. Лаборатория подтвердила диагноз.

КСТАТИ

Сегодня утром губернатор Иван Белозерцев обратился к жителям Пензенской области в связи с объявлением следующей недели нерабочей и попросил всех оставаться дома.

«Всю следующую неделю в регионе не будут работать кафе, бары, рестораны, торговые центры непродовольственной группы товаров, кинотеатры и ночные клубы. Я прошу вас с понимаем отнестись к тем мерам, что сегодня предприняты. Они необходимы, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей», - говорится в обращении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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