В Пензе оштрафованы двое жителей, сбежавших из карантина

Профилактические мероприятия проводятся с целью установления лиц, нарушающих требования режима карантина, введённого на территории области. С этой целью по месту жительства проверяются граждане, в отношении которых Роспотребнадзором вынесены официальные предписания о необходимости находиться дома в целях предупреждения распространения короновирусной инфекции.

При отсутствии таких граждан по месту жительства они привлекаются к административной ответственности по статье 19.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор». Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере до 1 000 рублей.

27 марта в ходе профилактических мероприятий на территории Пензы такие протоколы составлены в отношении двух жителей областного центра.

Если из-за несоблюдения такими лицами требований режима карантина произойдёт массовое заболевание граждан, то данные лица будут привлечены к уголовной ответственности по статье 236 Уголовного кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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Эти и другие новости о развитии ситуации с коронавирусом по состоянию на утро 28 марта узнаете от Главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, с ним пообщались корреспонденты "Комсомольской правды".