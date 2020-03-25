АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») по продаже права на заключение договора аренды объектов нежилого фонда, являющихся собственностью ПАО Сбербанк, по Лоту №2 (РАД-204108), Лоту №3 (РАД- 204109), Лоту №4 (РАД- 204110), назначенного на24.04.2020г.:

Лот 2:Часть административного здания, с кадастровым номером 58:09:0220601, общей площадью 1045,5 кв.м, расположенного по адресу: Пензенская область, Иссинский район, п.г.т. Исса, ул. Черокманова, дом 23А. В аренду передается часть здания общей площадью 550,2 кв.м., состоящая из:

- нежилых помещений площадью 123,0 кв. м. (номера на поэтажном плане №1-№10), расположенных в подвале;

- нежилых помещений площадью 94,3 кв. м. (номера на поэтажном плане №10-№12 и №20-№26), расположенных на 1-ом этаже;

- нежилых помещений площадью 332,9 кв. м. (номера на поэтажном плане №34-№37, №39, №41-№47 и №50), расположенных на 2-ом этаже.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 –

51 518 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 2 – 34 345 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 51 518 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 1 717 руб. 30 коп

Шаг аукциона на понижение – 3 434 руб. 60 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 3:Здание (закрытая стоянка и складское помещение), кадастровый номер 58:09:0220601:2627, общей площадью 74,5 кв. м., расположенное по адресу: Пензенская область, Иссинский район, п.г.т. Исса, ул. Черокманова, дом 23Б.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 3 –

2 728 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 3 – 1 819 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 2 728 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 90 руб. 90 коп

Шаг аукциона на понижение – 181 руб. 80 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

Лот 4:Часть административного здания литера А, с кадастровый номером 58:17:0320501:279, общей площадью 356 кв.м., расположенного по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с. Малая Сердоба, ул. Ленинская, д. 41. В аренду передается часть здания, нежилые помещения общей площадью 47,5 кв.м., расположенные на 2-ом этаже, номера на поэтажном плане: №1 и №4.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 11 (Одиннадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 4 –

5 218 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 4 – 3 478 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 5 218 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 174 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на понижение – 348 руб. 00 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.

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