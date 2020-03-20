Членов семьи заболевшей коронавирусом пензячки проверят еще раз

Глава региона, а также члены штаба ответили на вопросы СМИ и горожан. Иван Белозерцев сообщил о состоянии пензячки, у которой подтвердился диагноз «коронавирус».

- Она лежит в больнице, в отдельном боксе. Состояние стабильное, есть тенденция к улучшению. Специалисты проверили всех ее родственников и тех, с кем она контактировала в последние дни – ни у кого диагноз больше не подтвердился.

На вопрос, о том, где жительница региона могла подхватить вирус, если она не выезжала за границу, губернатор ответил следующим образом:

- У нее сильно ослаблен иммунитет, до этого женщина лежала в больнице. Сейчас пытаемся выяснить, откуда взялся вирус: может быть, горожанка выезжала в Москву. Члены ее семьи, к счастью, не заболели. Тем не менее, через неделю мы еще раз их проверим. Сейчас наша задача - сделать все, чтобы вирус не получил дальнейшего распространения. Впереди очень важные 10 суток. Мы должны найти всех, кто вернулся из-за границы, обеспечить карантин и проверить на наличие вируса.

Многих горожан в последние дни волнует судьба учащихся колледжей – будут ли их отправлять на каникулы, как школьников, или переведут на дистанционное обучение, как студентов вузов? Министр образования области Александр Воронков отметил, что с понедельника пензенские колледжи также переводятся на дистанционную форму обучения. Студенты, живущие в общежитиях, могут оставаться в них: учреждения позаботятся об обработке помещений. Подобная форма обучения вводится до 12 апреля.

Также губернатор Иван Белозерцев попросил горожан не создавать искусственный ажиотаж в магазинах:

- Несколько дней назад действительно был повышенный спрос на продукты. Сейчас он снизился. В регионе достаточный запас всего необходимого. Хочу обратиться к жителям - не надо бежать и скупать все подряд. Вы сами подтолкнете руководителей торговых сетей, чтобы они повысили цены.

На вопрос о нехватке медицинский масок глава региона ответил, что уже сегодня вечером в аптеках сети «Фармация» появится первые маски, сшитые на пензенском предприятии. К концу месяца в регион прибудут еще 70 тысяч одноразовых. Министр здравоохранения Александр Никишин, в свою очередь, напомнил присутствующим, что средства защиты обязательны для ношения больным людям.

- Если они будут соблюдать масочный режим, здоровым людям это не понадобится. Давайте будем самоорганизованными: носите маски, если у вас кашель или насморк. Мойте руки.

В чате онлайн-трансляции несколько раз был задан вопрос о том, возможно ли провериться на коронавирус любому желающему. Как отметил глава пензенского управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин, пока анализы могут сдать лишь те, кто прибыл из-за рубежа:

- Возможно, в ближайшие дни мы сможем брать анализы у всех желающих. Но просто любопытным я рекомендую воздержаться - это все-таки затраты государства, работа врачей, дополнительная нагрузка. Если вы давно не были за границей, и у вас нет никаких болезненных симптомов, то и анализы сдавать не нужно.

Период повышенной готовности в Пензенской области продлится до 14 апреля.

КСТАТИ

По состоянию на 20 марта, 485 жителей области находятся под медицинским наблюдением, сняты с наблюдения 254 человека, обследованы 796 человек (1015 исследований).