За прошлый год в Пензенской области выявили 1332 наркозависимых

Вчера в областном правительстве состоялось заседание антинаркотической комиссии. Как показывает статистика, в 2019-м году было в регионе зарегистрировано 1332 наркозависимых гражданина, в числе которых – один подросток из Пензы. Всех больше больных наркоманией приходится на областной центр и Кузнецк.

Губернатор Иван Белозерцев попросил учитывать, что эти цифры не отображают истинную ситуацию в регионе:

- Наркозависимость уходит в тень. Ей все чаще подвержены представители благополучной части общества, которые употребляют время от времени и на учете не стоят. Но эпизодическое употребление быстро формирует стойкую зависимость, и в итоге от наркотиков гибнут молодые трудоспособные граждане.

В прошлом году в регионе было выявлено 190 случаев отравлений запрещенными веществами, из них 23 – с летальным исходом. 14 погибших не состояли на учете в наркодиспансере.

- Необходимо составлять социальный портрет лица, получившего отравление наркотиками, - отметил губернатор. - Чтобы было известно, где человек учился, где работал, как давно употреблял наркотики, где он мог их приобрести, с кем вместе мог их употреблять. Если мы хотим добиться результата в борьбе с наркопотреблением, то нам нужна конкретика.

Другой проблемой глава региона назвал доступность запрещенных веществ:

- Торговля ведется через интернет-магазины, причем нередко наркозависимые молодые люди сами выступают розничными продавцами. В 2019 году 571 человек привлечен к уголовной ответственности за участие в незаконном наркообороте.

По итогам Иван Белозерцев потребовал усилить профилактическую работу со школьниками и студентами.