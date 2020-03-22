Весна в Пензенском зоопарке: грифы обустроили гнездо, а гималайский медведь вышел из спячки

Пензенский зоопарк приглашает посмотреть, как звери и птицы радуются наступившей весне. На прошлой неделе гималайский медведь Балу вышел из спячки, а совсем скоро – 27 марта - его дальние родственники, бурые мишки Матвей и Захар отметят свой день рождения. Подробности грядущего торжества пока не раскрываются, но сами братья с приходом тепла все чаще греются на солнышке.

Балу вышел из спячки 10 марта (фото пресс-службы учреждения).

Черные грифы первыми из птиц зоопарка обустроили гнездо на помосте из веток. Сотрудники учреждения предупреждают посетителей зоопарка не беспокоить хищных пернатых, если вокруг их вольера появились дополнительные заграждения или объявления. Лучше стоит навестить павлинов – не так давно эти яркие и красивые птицы снова начали выходить на прогулки из своих домиков.

Черные грифы первыми в этом году обустроили гнездо (фото пресс-службы учреждения).

КСТАТИ

Сотрудники зоопарка отмечают: они заботятся о здоровье посетителей. На территории учреждения ежедневно раз в два часа проводится обработка всех поверхностей с использованием профессиональных медицинских средств. В туалетных помещениях размещены профессиональные дезинфицирующие средства для рук.

Массовые развлекательные мероприятия в учреждении пока отменены, но экскурсии на открытом воздухе продолжают проводиться по предварительной записи. Также не отменяются и показательные кормления животных, содержащихся в открытых вольерах.

- Помните, что соблюдение дистанции в два-три метра с незнакомыми людьми, мытье рук до и после посещения общественных мест, а также перед едой практически полностью снижает опасность заражения вирусом, - отмечают представители зоопарка. - Пользуйтесь специальными дезинфицирующими средствами для обработки рук. Не забывайте простые меры профилактики любой инфекции: соблюдайте элементарные правила личной гигиены, гигиену питания.